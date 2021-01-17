Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

17.01.2021 18:01
Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vuruldu.

Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vuruldu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Pekin'de 1 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyasında 8 bin 700'den fazla sağlık personeli görev aldı.

Kentin farklı bölgelerinde kurulan 205 aşı merkezinde öncelikli olarak belirlenen gruplardan yaklaşık 1,7 milyon kişi Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu gruplar sağlık çalışanları, soğuk zincir lojistik sektörü, gümrük müfettişleri, hükümet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları ile yurt dışına çıkacak kişilerden oluşuyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşısı vurulan kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Pekin'de son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle Şunyi semtinde 27 Aralık 2020'de acil durum ilan edilmiş, bu kapsamda 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler toplu alanlarda kullanılmamalı İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi Kontrolden çıkan tır petrol istasyonuna daldı! Şoförün manevrası faciayı önledi Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var         
18:20
Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım         
17:57
ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi: S-400 krizi Türkiye-ABD ilişkilerine en büyük darbeyi indirdi ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi: S-400 krizi Türkiye-ABD ilişkilerine en büyük darbeyi indirdi         
17:41
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü         
13:16
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 19:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei