Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, BİR ASKERİMİZ YARALANDI

Çıkan çatışmada Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin de etkisiz hale getirildi.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Teğmen Ali Rıza Özcücük - Uzman Çavuş Sergen Güçlüer

ŞEHİT ATEŞİ GAZANTEP'E DÜŞTÜ

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ali Rıza Özcücük

SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

BİR ŞEHİT ATEŞİ DE AKSARAY'A DÜŞTÜ

Aynı çatışmada şehit olan bir diğer askerimiz Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) acı haberi de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesindeki annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer'e askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer'in cenazesinin yarın Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.