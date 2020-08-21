Son dakika! - Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe - Son Dakika

- Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin ise imha edildiğini duyurdu. Ayrıca, bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğu açıklandı.