Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

10.02.2021 23:23

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

ŞEHİT HABERİ ASTSUBAYIN BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Sincan ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Şehidin yakınları, gözyaşlarına boğulurken komşuları, mahalleyi Türk bayrakları ile donattı. Sokakta hazır bekleyen sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını teskin etti. Nuran ve Mustafa Turhan çiftinin tek oğlu olan şehit Harun Turhan'ın 2 kız kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Cimşit Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal Harekat alanında şehit olan 2 askerle ilgili Twitter hesabından başsağlığı açıklamasında bulundu. Şehit askerlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifa dileklerini ileten Altun, "Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun. Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe Kartal- 2 harekatı başlatıldı. Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak'ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

"Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekatlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekatlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir" diyen Altun, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü PKK ile yıllardır süren amansız mücadelemiz, izlediğimiz kararlı güvenlik politikaları ve hızla gelişen milli savunma sanayimizle birlikte başarıyla nihayete ermek üzeredir. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muzaffer eyle Allah'ım !"

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan
Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı - Son Dakika


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