Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

24.07.2023 17:16

Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu P. Söz. Er Mehmet Can şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu
17:05 Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu
16:55 Beşiktaş'tan ayrılan Romain Saiss, Şenol Güneş'i çok sert sözlerle eleştirdi: Ona güvenmezdim
16:54 Afra Saraçoğlu, sarı bikinisiyle uzanarak poz verdi
16:51 Bu sözler çok su kaldırır! Takımdan ayrılan Saiss, Şenol Güneş'i fena bombaladı
16:50 Afra Saraçoğlu, sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
16:45 Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor
16:40 Tüm gözler enflasyon raporunda! Erkan'ın vereceği mesajlar dolar ve altının yönünü etkileyecek
16:34 Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
16:30 Cluj'u elerse işi kolay! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 17:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement