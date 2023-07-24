Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu P. Söz. Er Mehmet Can şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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