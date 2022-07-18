Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 14:32

Son dakika gündem haberi... Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Ömer Faruk Civelek'in (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine taşındı.

Helallik alınmasından sonra Civelek'in naaşı, cenaze töreni için Gölköprü Mahalle Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir müddet top arabasında taşınan Civelek'in naaşı, Gölköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Civelek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

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Son dakika haberleri: Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu
Kaynak: AA

Sakarya, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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