Pençe Kilit Harekatı'ndan yürek yakan haber: 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirilirken, şehit haberleri bir kez daha yüreğimizi dağladı.

DÜN 3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Operasyon bölgesinde dün PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit olmuştu.

2 ŞEHİT, 3 YARALI

Bir acı haber de bugün geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

"İKİ KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMAYACAK"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, "Bizim ölenlerimiz Allah, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde evelallah kalmayacak! Tüm İslam dünyasını buna dahil ediyorum, askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet, sonunda Mehmet. Daha sevimli olsun diye adını ne yapmışız; Mehmetçik. Buralara kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin!" demişti.