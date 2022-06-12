Son Dakika! Pençe Kilit Operasyon bölgesindeki çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Pençe Kilit Operasyon bölgesinden bir acı haber daha geldi. Dün teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit olurken, Türkiye bu sabah yine aynı bölgeden gelen kahreden haberle güne uyandı.

OPERASYON BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.