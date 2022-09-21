Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde devam eden operasyonlardan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bakanlığın açıklamasında "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber! 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan yine Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.