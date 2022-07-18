Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

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