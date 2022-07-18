Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

18.07.2022 02:08
Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Son dakika habere göre Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan 30 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Civelek'in cenazesi, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü.

YORUMLAR
500
Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Kocaeli, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:56 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden korkutan uyarılar! Şiddetli fırtına kapıda
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
00:18 Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 02:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement