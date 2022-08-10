Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu

10.08.2022 16:11
Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Operasyon bölgesinden acı haber! Açılan taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu - Son Dakika
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