Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar" ifadeleri yer aldı.

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