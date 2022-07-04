Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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