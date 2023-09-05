Operasyon bölgesinden acı haber! Terör örgütü PKK 2 çocuğu daha yetim bıraktı

Tabela bugün yine değişti! Akaryakıta okkalı bir zam daha

Mehmetçik'in terörü temizlemek için devam ettiği Pençe-Kilit operasyonundan kahreden bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ EYP İNFİLAK ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

YARALI ASKERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yaralanan askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler'in mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 4 Eylül 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.