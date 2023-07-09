Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu

09.07.2023 21:23

Son dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşinde 2 asker şehit oldu.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ederken bölgeden acı haber geldi. Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensupları taciz ateşi açtı. Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı şunları söyledi: "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit düşen askerler için Twitter hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Temmuz 20023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim."

YORUMLAR
500
PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Yaşar Güler, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü
20:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü: AB'te tam üyelik sürecini canlandırmak istiyoruz
20:45 Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu
20:41 Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
19:08 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:04 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
18:20 Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği video sonrası serbest bırakıldı
18:18 Namazla dalga geçen güvenlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
17:01 Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi
16:57 Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! "Güçsüzüm" diyerek yarınki konserini erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 21:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement