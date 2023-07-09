Son dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşinde 2 asker şehit oldu.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ederken bölgeden acı haber geldi. Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensupları taciz ateşi açtı. Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı şunları söyledi: "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit düşen askerler için Twitter hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Temmuz 20023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim."