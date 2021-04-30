Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi Adana'ya getirildi - Son Dakika

Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi Adana'ya getirildi
30.04.2021 18:35
Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi Adana'ya getirildi.
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi Adana'ya getirildi.
Harekatta yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Kırmızı'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı.
Adana Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Yarın defnedileceği öğrenilen şehidin cenazesi, Adana Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.
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