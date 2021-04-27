Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

27.04.2021 21:07

Son dakika haberlerine göre Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Çalım için tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Çalım için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çalım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan şehidin naaşı memleketi Osmaniye'ye gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

Hakkari, Tören, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika


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