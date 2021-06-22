MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım' operasyonu kapsamında, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: DHA
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