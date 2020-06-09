Son dakika! Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın ölümden döndü - Son Dakika

Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın ölümden döndü

Birinci kattan zemin kattaki iş yerinin çatısına düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Acı içerisinde kıvranan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da cam silerken dengesini kaybederek apartmanın 1'inci katından zemin kattaki iş yerinin çatısına düşen 20 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kafasından darbe alan kadının 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay bugün 11.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi Emrah Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katındaki evinin camlarını silen Mızgın Şahin (20), bir anda dengesini kaybedip, zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü. Kadının çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda yüzüstü bir şekilde yatan Şahin'in, bulunduğu yerden almak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdivenle çatıya ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları Şahin'i aşağıya indirdi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Şahin'in sık sık eliyle karnını tuttuğu ve acı çektiği gözlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Karnım, karnım' diye bağırıyordu"

Olayın görgü tanıklarından Veysel Sağnıç, "İçeride oturuyorduk. Birden ses geldi ve dışarı çıktık. Birinci kattaki bir kadın, onun düştüğü yeri gösteriyordu. Ben de buradan koşarak gittim, balkondan çatıya atladım. Kadın yüz üstü yatıyordu, başının altına yastık koydum. Camları temizlerken düşmüş. Başından kan geliyordu. 1 aylık hamileymiş, sürekli karnım, karnım diyordu" dedi.