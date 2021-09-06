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Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi - Son Dakika

Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi

06.09.2021 15:59

ABD'nin geri çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, sabah saatlerinde direnişin kalesi olan Pençşir vilayetinin de ele geçirildiğini açıklamıştı. Taliban'ın dünya kamuoyuna duyurduğu gelişmelerden sonra Pençşir'deki direniş hareketinin liderinden ise dikkat çeken bir mesaj geldi. Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud, Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yaptı.

Taliban'ın 'Pençşir'i ele geçirdik' açıklaması sonrası gözler bölgedeki son gelişmelere çevrilmiş durumda. Ülkedeki Taliban karşıtı direnişin 'son kalesi' olarak anılan bölgeden gelen kareler Taliban'ın stratejik noktaları aldığına işaret ediyor.

DİRENİŞ CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Taliban "Savaş bitti" derken direnişten şaşırtan bir açıklama geldi. Pençşir direnişine liderlik eden isimlerden Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısında bulundu.

"ÜLKEMİZİN ONURU İÇİN ULUSAL BİR AYAKLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Mesud, medyaya gönderilen sesli mesajında, "İçeride veya dışarıda nerede olursanız olun, sizleri ülkemizin onuru, özgürlüğü ve refahı için ulusal bir ayaklanmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SALİH'İN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında "Yurt dışına kaçtı" iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtmişti. Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı. Salih'in nerede olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı vermişti.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan ulusal ayaklanma çağrısı geldi

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Son Dakika Dünya Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan 'ulusal ayaklanma' çağrısı geldi - Son Dakika Dünya


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