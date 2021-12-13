D.Ö'nün ailesi ve bazı vatandaşların katıldığı cenazede, aile bireylerinin tabuta sarılarak ağladıkları görüldü.

Kavakpınar Mahallesi'nde dün babası Habip Ö., tarafından bıçaklanarak öldürülen D.Ö. için Tepebaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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