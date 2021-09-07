PENDİK'TE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika

Pendik'te dün akşam aşırı sürat yaparak 2 kişinin yaralanmasına yol açan ve caddeyi savaş alanına çeviren otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, önce yanından geçmeye çalıştığı bir otomobile, daha sonra da park halindeki bir motosiklet ile 3 otomobile birden çarptı. Kazada, süratli otomobilin ilk çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan 3 otomobil ile motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratli olduğu dikkat çekerken, vatandaşların kazadan sonra olay yerinde toplandıkları görüldü.

Mahalle sakini Hüseyin Topuk, Hızlı bir şekilde geliyor araç. Hangi kafayla geldiğini bilmiyoruz. Gelip önce bu araca daha sonra diğer araçlara çarpıp duruyor. Şoförü şu an ortalıkta yok. Biz de yeni geldik zaten. Geçmiş olsun, arkadaşlara bir şey olmasın inşallah. 3 aracaas vurmuş diyorlar ama tam bilgim yok. 2 araç çekildi zaten. Bir de motor var. 2 arkadaş yaralı, ambulans geldi götürdü. Arabanın hali belli. Şoför arkadaş yere sürüklenmiş dedi.