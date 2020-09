PENDİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde yer alan çocuk zabıtalar, esnafı ve vatandaşları koronavirüse karşı bilgilendirdi ve uyardı.

Pendik'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur katıldı. Koronavirüs denetimleri kapsamında, Pendik'te bulunan market, eczane, fırın ve pastanelerin de aralarında bulunduğu işyerleri denetlendi. Denetimlerde, çocuk zabıtalar ile esnafa sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Çocuk zabıtalar, esnafı uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerle ilgili konuşan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, "Öncelikle şunu söyleyeyim hakikaten Pendikli hemşerilerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Haftanın iki günü bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz ve her seferinde görüyorum ki, hakikaten esnafımız, hemşirelerimiz gerekli önlemleri almışlar salgınla ilgili maske, mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat ediyorlar. Tabi bugünkü yapmış olduğumuz çalışma biraz farklıydı. Çocuk zabıtalarımızla bu denetimi gerçekleştirmek istedik. Amacımız da bu denetimlerde toplumun her bir kesimini denetimin bir parçası haline getirmek. Yani vatandaşımız kendisi bu oto kontrolü denetimi gerçekleştirsin. Burada devletin dışında bir oto kontrol gerçekleştirilsin istiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gençlerimiz kadınlarımız toplumun her bir kesiminin almış olduğu hizmette sektörde maske, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kendileri denetlesin ve şu an bizim kurmuş olduğumuz bir ihbar hattı var. Eğer bir usulsüzlük, maske, mesafe hijyeni uyulmayan bir durum varsa bunu da ihbar etsin istiyoruz. İhbarla ilgili de sahada çalışan ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz 24 saat değerlendirmelerde bulunuyor. Eğer bir maske, mesafe konusunda salgında, sosyal mesafeyi sağlama noktasında bir zaafları varsa, gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Eğer gerekli uyarıya rağmen, hala denetimlerimizde eksiklik buluyorsak da idari para cezası kesme yoluna gidiyoruz. Ama ben şu ana kadar gerçekten, Pendikli esnafımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımızla bugün bize bi ilham kaynağı oldu. Onların gözünden neler yapılabilir onları değerlendirmiş olduk. Ama genel durumu itibariyle ben çok başarılı buldum" şeklinde konuştu.

Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin, "İlçenin durumu maalesef son günlerdeki Türkiye'deki vaka artışları Pendik'e de yansıyor. Ama Pendik bu noktada özellikle son zamanlardaki denetimlerle vatandaşlarımızın hassasiyetinden dolayı çok daha duyarlı hale gelmiş vaziyette. Biz de bugün Sayın Kaymakamımızla beraber zabıta ekibimizin eğitmiş olduğu gruplarımızla bir farkındalık olsun diye bir denetim gerçekleştirmek istedik. Büyüklerimiz bu çocuklarımızdan biraz daha, mesajı alarak çok daha dikkatli olmalarını sağlamak adına böyle bir denetim yapıyoruz. Ama Pendik'te genel itibariyle hakikaten vatandaşlarımıza teşekkür etmek lazım" dedi.