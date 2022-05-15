Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI

15.05.2022 00:51

Son dakika haberleri: PENDİK'te dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu Marmaray Tersane İstasyonu alt geçidine çarptı.

PENDİK'te dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu Marmaray Tersane İstasyonu alt geçidine çarptı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Marmaray Tersane alt geçidinde meydana geldi. Liman Caddesi'nden Sahil Bulvarı'na dönen Mustafa Tunç idaresindeki 14 EB 926 plakalı hafriyat kamyonunun açık unutulan dorsesi, Marmaray Tersane alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası yerinden çıktı ve lastikleri patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Mustafa Tunç, çevre sakinleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Pendik Limanına girişler bir süre durduruldu. Kamyonu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI
Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI
Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI
Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI

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Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı

Mustafa Tunç, Marmaray, Pendik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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