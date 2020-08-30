Son dakika! Pendik'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Pendik'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çıkan kavgada silahlar çekilirken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesinde bulunan Bekçi sokakta meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında çıkan sözlü tartışma birden kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan iki grup arasında silahlar konuştu. Şüpheli M.K kavga esnasında üstünde bulunan silahı çıkartarak D.Ö ve O.Ç'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği D.Ö ve O.Ç kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. M.K ise olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yaralı olan D.Ö ve O.Ç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları incelemek üzere geniş çaplı çalışma başlatırken, Polis ekipleri olay yerinden kaçan M.K'nın yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Silah seslerini duyduk

Olayı gören Mahalle sakini, "Ben evdeydim silah seslerini duyarak dışarı çıktım. Polis ekiplerine haber verdik. 2 kişi yaralanmış "vuruldum" diye sesler geliyordu. Acil servis ekipleri yaralıları Hastaneye kaldırdı. Durumları iyiydi. Hayati tehlikeleri yoktu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışıyor." diye konuştu.

Öte yandan polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.