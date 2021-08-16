Son dakika... Pendik'te kayıp olarak aranan kişi araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Pendik'te kayıp olarak aranan kişi araç içerisinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Pendik'te, hakkında kayıp başvurusu yapılan bir kişi araç içerisinde ölü bulundu.

Pendik'te, hakkında kayıp başvurusu yapılan bir kişi araç içerisinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta, sahil yolunda bir kişinin araçta hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Sebahattin Uzungöl (48) olduğu tespit edildi. Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Uzungöl'ün arkadaşı Şahin S'nin emniyete verdiği ifadesinde, ailevi sorunları bulunan arkadaşı hakkında kayıp başvurusunda bulunduklarını, olay tarihinden 3 gün önce aracı alarak gittiğini, Uzungöl'ün şeker ve tansiyon hastası olduğunu söylediği öğrenildi.

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