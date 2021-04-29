Pendik'te mahalleli ve polis ormanda çıkan yangını söndürdü - Son Dakika

PENDİK'te öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri ve polis ekipleri alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ise ormanda soğutma çalışması yaptı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda çıktı. Ormanda yükselen dumanları gören mahalle sakinleri hemen olay yerine koştu. Alevler kısa sürede 2 dönümlük alana yayıldı. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra ellerindeki kürek ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen polisler ise mahalle sakinleriyle birlikte yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangına müdahale eden bir mahalle sakini, "Küçük çocuklar sigara içiyorlardı belki onlar geldiler. Kimin yaptığı belli değil. Onların günahını da alamam. İtfaiyeye haber verdik. Çocuklar oruçlu uğraşıyorlar. Oğlum, çocuklar, bayanlar hepsi müdahale ediyor." dedi. Ormanda çıkan yangın havadan da görüntülendi.