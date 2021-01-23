Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika

Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı

23.01.2021 22:54

Pendik'te seyir halindeki belediye otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Pendik'te seyir halindeki belediye otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Pendik'te saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki bir belediyle otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü hemen otobüsü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Otobüste yolcuların bulunamaması ise olası bir facianın önüne geçti.

(İzzet Aydın/İHA)

Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı
Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı
Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı
Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı

İtfaiye, Yangın, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te otobüsün motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika


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