Son dakika... Pendik'te sahte içki operasyonu: 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Pendik'te sahte içki operasyonu: 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi

-Şahıs, kiraladığı 3 katlı binayı sahte içki imalathanesine çevirmiş

İSTANBUL - Pendik'te sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya polis tarafından çilingir yardımıyla girildi. Binada yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş halde sahte içki ele geçirilirken şüpheli şahsın kiraladığı binanın 3 katında da sahte içki imal ettiği tespit edildi.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 3 katlı binada sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binaya çilingir yardımıyla girerek incelemelerde bulundu. Kaçak içki imalathanesine çevrilen binanın K. B. İsimli şahıs tarafından kiralanarak içeride sahte içki imal edildiği tespit edildi. İçeride yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş ve satışa hazır halde sahte içki ele geçirildi. Ayrıca binada 3 adet su tankı, damıtma makinesi, 450 litre metil alkol, bandroller ve etiketler ile boş şişeler ve kapaklar da ele geçirildi. Binada sahte içki üretimi yaptığı belirlenen K.B. isimli şahsı arama çalışmaları sürüyor.