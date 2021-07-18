PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Pendik'te seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden minibüs şoförü, Servet Karaaslan son yolculuğuna uğurlandı. Karaaslan'ın yakınları, "Bir araç takip etmiş. Özellikle minibüsün boşalmasını beklemiş. Son durakta yolcuları indirmiş. Tam geri dönerken, takip ediyorlar, pusu şeklinde ateş etmişler" dedi.

Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olan yolcu minibüsü kurşunlanmış, saldırıda yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan hayatını kaybetmişti. Minibüs şoförü Servet Karaaslan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye getirildi. Cenazenin gasilhaneye getirildiğini öğrenen çok sayıda minibüs şoförü, buraya geldi. Gasilhanenin önünde bekleyen Servet Karaaslan'ın yakınları ise burada gözyaşlarına boğuldu. Servet Karaaslan'ın cenazesi daha sonra Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki Koca Sinan Camii'ne götürüldü. Servet Karaaslan'ın cenazesi, cenaze töreninin ardından Kavakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"PUSU OLDUĞU KESİN, BİR ARAÇ TAKİP ETMİŞ"

Servet Karaaslan'ın yakını Turgut Karaaslan, "Servet ekmeğinde, evine bağlı bir çocuktu. Haksızlığa gelemeyen bir çocuktu. Kötü bir huyu yoktu. Herhangi bir madde bağımlısı değildi. Ama bunu kimin yaptığını, neden yaptığını bilmiyoruz. Aile olarak çok perişan durumdayız. Sağlıklı düşünemiyoruz. Bir insan bunu niye yapar. Bu gencecik çocuğu, küçük bir çocuğu var, eşi hamile. Niye bu kadar canice katledilir. Herhalde yakın mesafeden ateş etmiş. Görgü tanıkları içerden birinin atladığını söylediler. Planlı olduğu kesin. Ateş ettikten sonra hemen araçtan atlıyor. Hemen arkasından beyaz bir araç bunları alıp olay yerinden kaçmışlar" dedi. Turgut Karaaslan, "En son bir görgü şahidinin söylediğine göre, minibüste yanında oturuyormuş. Bu direk ateş etmiş. Hatta önce eliyle refleks olarak engellemeye çalışmış. Biri eline biri de göğsüne denk gelmiş. Ondan sonra kendini kaybetmiş. Duvara vurarak durmuş araba. Bunların arkasından da bir araba gelmiş, onları alıp kaçmış. İşin özeti Servet öldürülmeyi hak edecek biri değildi. Ateş edenler çocuk atladıktan sonra arabayla kaçıyorlar. Tamamen pusu olduğu kesin. Bir araç takip etmiş. Özellikle minibüsün boşalmasını beklemiş. Son durakta yolcuları indirmiş. Tam geri dönerken, takip ediyorlar, pusu şeklinde ateş etmişler" diye konuştu.