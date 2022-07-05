PENDİK'TE ÜZÜM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

PENDİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Pendik Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Nihat Mavi yönetimindeki 46 AAD 521 plakalı üzüm yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki üzüm kasaları yola saçıldı. Araç sürücüsü Nihat Mavi ve eşi Özlem Mavi yaralandı. Aynı yönde araçlarıyla seyreden diğer sürücüler kazayı görünce yardıma koştu. Yaralılar, kamyonun camı kırılarak dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sağlık ekipleri istendi. Olay yerini bulma konusunda zorluk çeken sağlık ekipleri geç kalınca yaralılar uzun süre yerde bekledi.

Daha sonra yaralı çift olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören sürücü Yavuz Gültekin, Biz tam giriyorduk yola karanlığı gördük. Hemen durduk müdahale ettik. Yaralıları çıkardık, camı kırdık. Ambulansa haber verdik geldiler. Bir saattir arıyoruz ancak buldular. Konum gönderdik, resim gönderdik. 4-5 kere aradık dedi.