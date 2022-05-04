Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen araçta yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyreden Kadir Kara idaresindeki 34 EP 2574 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobil de duramayarak kaza yapan panelvana çarptı.

Kaza sırasında karşı önden gelen bir otomobilde de devrilen aydınlatma direğinin çarpması sonucu hasar oluştu.

Kazada panelvan sürücüsü Kadir Kara ile aynı araçta bulunan Yavuz Gönenç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bu bölgedeki trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.