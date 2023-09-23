Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı

Son Güncelleme: 23.09.2023 20:11

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Pendikspor, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında ligin yeni Pendikspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

45+2'nci dakika penaltıdan Oscar Romero kaydettiği golle öne geçen Pendikspor, 90+1'de Valentin Eysseric'in attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere bitti. Ev sahibi ekibi Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 4, Fatih Karagümrük ise 6 yaptı. Pendikspor önümüzdeki hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa derbisi oynayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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