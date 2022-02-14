Üye Girişi
Son dakika: Pentagon, Putin'in Ukrayna'ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor - Son Dakika

Son dakika: Pentagon, Putin'in Ukrayna'ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor

14.02.2022 23:48
Son dakika: Pentagon, Putin'in Ukrayna'ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor

Bir son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya'nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus'taki askeri varlığını artırdığını söyledi.

Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin'e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine "Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz." diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Pentagon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pentagon, Putin'in Ukrayna'ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:49 Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı!
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:46 BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:37 ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar
22:12 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 23:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Pentagon, Putin'in Ukrayna'ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement