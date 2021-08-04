Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı.
Bu iki isme hazırlık maçlarında süre veren Pereira'nın kararı şaşırttı. Sarı-Lacivertliler'de böylece kimsenin yerinin garanti olmadığı görüldü.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor