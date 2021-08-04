Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı.

Bu iki isme hazırlık maçlarında süre veren Pereira'nın kararı şaşırttı. Sarı-Lacivertliler'de böylece kimsenin yerinin garanti olmadığı görüldü.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...