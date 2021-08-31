Son dakika... Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi ölü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüs 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazada 29 yolcu yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.