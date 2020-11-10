Son dakika haber: Peru'da Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan olaylarda tansiyon yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Peru'da Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan olaylarda tansiyon yükseldi

10.11.2020 23:43
Son dakika haber: Peru'da Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan olaylarda tansiyon yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan protestolarda gerilim arttı.

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan protestolarda gerilim arttı. Başkent Lima dahil ülkenin birçok kentinde gerçekleştirilen protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda pe

Peru parlamentosu, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı dün gerçekleştirdikleri toplantıda görevden almıştı. Vizcarra'nın görevden alınmasının ardından protestolara sahne olan Peru sokaklarında ve diğer kentlerde tansiyon yükseldi. Protestoların merkezi başkent Lima'nın tarihi San Martin Meydanında binlerce protestocu parlamentoya yönelince polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, kendilerine direnen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Ülkenin en kalabalık ikinci şehri Arequipa'da da polisle çatışan protestocular gözaltına alındı. Ayrıca Trujillo, Chiclayo ve Huancayo gibi Peru'nun diğer şehirlerinde de protestolar gerçekleştirildi.

YENİ DEVLET BAŞKANI YEMİN ETTİ

Yasama Meclisi Başkanı Manuel Merino, yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan Martin Vizcarra'nın ardından devlet başkanlığı görevini devraldı. Merino, "2016-2021 anayasal dönemini tamamlamak için devlet başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime, ülkem ve tüm Perulular adına yemin ederim" sözleriyle yeni görevine başladı.

VİZCARRA HAKKINDA DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI

Vizcarra'ya yöneltilen ilk suçlama Eylül ayında gerçekleşmiş, yolsuzluk ve kalıcı ahlaki yetersizlik iddialarıyla hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Moquegu Valisi olduğu dönemde Lava Jato davasıyla bağlantılı bir inşaat şirketinden 2.3 milyon sol (657 bin dolar) aldığı iddiasıyla Vizcarra'ya karşı ikinci kez suçlamada bulundu.

Savcılığın, Vizcarra hakkında davası açmasının ardından parlamento geçen hafta oylama kararı aldı. Peru'da bir önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de görevden alınması için başlatılan süreç nedeniyle istifa etmişti.

(Serkan Bayar/İHA)

Son dakika haber: Peru'da Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan olaylarda tansiyon yükseldi

Yolsuzluk, Polis, Lima, Peru, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Peru'da Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan olaylarda tansiyon yükseldi - Son Dakika


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