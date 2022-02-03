Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Valer yemin etti.

Hükümet Sarayı'nın Altın Odası'nda düzenlenen törende, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Valer'i ülkenin yeni Başbakanı olarak görevlendirdi.

Valer, burada yaptığı konuşmada, bu yeni görevle birlikte ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru için umut günü ve değişim günüdür." ifadesini kullandı.

Ülkede yönetim krizine neden olan istifaların ardından Castillo'nun yeni açıkladığı kabine üyeleri de bugün yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Peru'da devlet başkanlığı seçimini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo döneminde 2 kabine çeşitli gerekçelerle istifa etmişti.