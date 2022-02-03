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Son Dakika | Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti - Son Dakika

Son Dakika | Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti

03.02.2022 04:32
Son Dakika | Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti

Son dakika haber: Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Valer yemin etti.

Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Valer yemin etti.

Hükümet Sarayı'nın Altın Odası'nda düzenlenen törende, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Valer'i ülkenin yeni Başbakanı olarak görevlendirdi.

Valer, burada yaptığı konuşmada, bu yeni görevle birlikte ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru için umut günü ve değişim günüdür." ifadesini kullandı.

Ülkede yönetim krizine neden olan istifaların ardından Castillo'nun yeni açıkladığı kabine üyeleri de bugün yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Peru'da devlet başkanlığı seçimini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo döneminde 2 kabine çeşitli gerekçelerle istifa etmişti.

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Başbakan, İstifa, Ocak, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti - Son Dakika


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