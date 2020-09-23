Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 586'ya, Kolombiya'da 24 bin 570'e, Guatemala'da 3 bin 154'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 112 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 586'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 650 artışla 776 bin 546'ya, iyileşenlerin sayısı da 629 bin 94'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 570'e yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 102 artarak 777 bin 537'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 9 bin 901 artışla 650 bin 801 oldu.

Guatemala basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 artarak 3 bin 154'e, vaka sayısı ise 819 artışla 87 bin 442'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 76 bin 459 olarak açıklandı.