Son dakika! Peru'ya 276 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika

Peru'ya Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 276 bin doz aşı getirildi.

Başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda, aşıların teslimi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı Francisco Sagasti, COVAX'tan aldıkları aşı sevkiyatının toplamda 393 bin doza çıktığını belirterek, "Mayıs ayında AstraZeneca'dan da 1 milyon doz aşı gelecek, böylece 3 milyon 400 bin doz aşıya ulaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bu yıl hedeflerinin 18 yaş altındaki herkesi aşılamak olduğunu vurgulayan Sagasti, yapamayacakları hiçbir şey için kimseye söz vermediklerini söyledi.

Peru hükümeti, şimdiye kadar COVAX'tan 13 milyon 200 bin doz aşının yanı sıra Pfizer'dan 20 milyon, AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin doz ve Sinopharm'dan ise 1 milyon doz aşı almak için anlaşma yaptı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 433 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 81 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 704 bin 757'ye, virüse bağlı can kaybı 57 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 627 bin 969'a yükseldi.