Son dakika! Petkimspor kendini ateşe attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini Darüşşafaka Tekfen'e deplasmandaki erteleme maçında 99-78 yenilerek alan Petkimspor, ligde kalmayı garantileme fırsatını yine teperken, son haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Kötü gidişe bir türlü engel olamayan Aliağa temsilcisi 29 maçta 9 galibiyette kaldı. Son hafta Petkim ve 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un oynayacağı maçlar OGM Ormanspor'un ardından küme düşen ikinci takımı belirleyecek.

İkili averajı Fethiye Bld'den kötü olan Petkimspor, 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak son hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne yenilir, Fethiye de yine deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenerse küme düşen taraf olacak. Her türlü galibiyet ve Fethiye'nin mağlubiyetinde lige tutunacak Petkimspor, şu an 27 maçta 6 galibiyeti bulunan Ormanspor'un dahil olacağı üçlü averaj ihtimalinde de küme düşecek. Üçlü averaj hesabında Petkim ve Ormanspor lige mendil sallayan ekipler olacak.