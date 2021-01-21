Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor - Son Dakika

Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

21.01.2021 15:29
Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas iş makineleri ve yol dışı lastikleri, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile Türkiye'nin tek çatı altında en büyük üretim tesis olan Petlas'ın Kırşehir fabrikasında üretiliyor.

Özel nitelikli bu lastiklerin üretim ve gelişim aşamalarında, sahadan gelen kullanıcı bilgisini sürekli değerlendiren Petlas, sahada belirlediği ihtiyaca göre geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle ürün gamını sürekli genişletmeye devam ediyor.

Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin Türkiye'deki ilk üreticisi ve segmentinde en fazla ürün çeşitliliğine ulaşmayı hedefleyen Petlas'ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi lastikleri, sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor. Petlas, ürünlerinde sağladığı sürekli iyileştirme ile rekabetçi gücünü artırıyor.

İş makinesi lastiklerinde ihtiyaca özel terzi işi çözümler

Petlas, fabrika bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezinin de gücüyle diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi iş makinesi alanında da her yıl yeni geliştirdiği ürünlerle sektöre nitelikli çözümler sunmaya devam ediyor. Mermer ve kum ocağı, maden gibi yol dışı segmentler için özel olarak geliştirilmiş iş makinesi lastikleri ile en zorlu iş koşullarında bile ihtiyaç duyulan çekiş gücünü sunuyor. Sırt karışımı, lastiğe daha yüksek kesik alma direnci ve aşınma direnci kazandırıyor. Çalışma sırasında açığa çıkan yüksek ısı sebebiyle oluşan deformasyonlara karşı direnç, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor.

Petlas, iş makinesi ve yol dışı lastiklerde özellikle tam çelik iş makinesi lastikleri, lastikli yükleyici (Loader), greyder (Grader), belden kırmalı kaya kamyonu (Articulated Dump Truck) kullanıcılarının çalışma koşullarına göre özelleştirilmiş ürünler de sunuyor. Lastik taşıma, dayanım ve aşınma gibi özelliklerinden çalışma koşullarının farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan lastikler kullanıcılarına maliyet avantajı sağlıyor.

Petlas, iş makinesi sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli ürünler sunmaya devam etmek için tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni ve değerlendirmelerini not ediyor. Bu değerlendirmeler, Petlas inovasyon stratejisinin temelini oluşturan, farklı ürün kategorilerinde tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığı ile birleşiyor ve üstün nitelikli ürünlerle değere dönüşüyor.

Araştırma Geliştirme, Yatırım, Türkiye, Petlas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor - Son Dakika


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