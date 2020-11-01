Son dakika... Petrokimya tesisinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki bir petrokimya tesisinin bahçesinde bulunan yağ depolama alanında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-2022 Sokak'taki bir petrokimya tesisinin bahçesindeki yağ depolama alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinden yükselen dumanları gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sekv edildi. İtfaiye ekipleri, taşınma aşamasında olan tesisin yağ depolama tankında başladığı belirlenen yangına hızla müdahale etti. Alevler başka bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Kocaeli