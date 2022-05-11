Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2) - Son Dakika
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Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2)

11.05.2022 03:51
Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2)

Son dakika haberleri... VALİLİKTEN AÇIKLAMAReyhanlı ilçesinde bir petrol istasyonunun marketinde gerçekleşen gasp olayının şüphelisi M.F.'nin, 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yakalanırken de iki polis memurunu hafif şekilde yaraladığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Reyhanlı ilçesinde bir petrol istasyonunun marketinde gerçekleşen gasp olayının şüphelisi M.F.'nin, 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yakalanırken de iki polis memurunu hafif şekilde yaraladığı belirtildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği tarafında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisi, 2 basit yaralama, 5 hırsızlık, 2 uyuşturucu kullanmak, silahla tehdit, suç eşyasını satın alma ve kamu malına zarar verme olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan ve toplam 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.F., dur ikazına uymayarak iki personelimizi yaralamıştır. Personellerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. M.F.'nin olay yerinde terk ettiği araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak arama çalışmaları neticesinde M.F. 10 Mayıs tarihinde Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alınmıştır."


Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2)
Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2)
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Petrol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2) - Son Dakika
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