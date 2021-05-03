Son dakika: Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Petrol ve altın fiyatları yükseldi

03.05.2021 17:35
Son dakika: Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Birleşik Krallık'ın, Covid-19 vakalarının patladığı Hindistan'a sağlık ekipmanları yollamaya başlamasının ardından talep baskısının hafiflemesiyle petrol fiyatları yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.

Birleşik Krallık'ın, Covid-19 vakalarının patladığı Hindistan'a sağlık ekipmanları yollamaya başlamasının ardından talep baskısının hafiflemesiyle petrol fiyatları yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.

Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi.

Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, döndüğü 2,950 dolar düzeyinden yeniden 3,000 dolar sınırına tırmandı.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.69 artışla 67.56 dolar,Batı Teksas yüzde 1.56 artışla 64.41 dolar,altın yüzde 1.52 artışla 1,795.79 dolar,gümüş yüzde 4.04 artışla 26.94 dolar,bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,platin yüzde 3.77 artışla 1,246.01 dolar,paladyum yüzde 1.84 artışla 2,992.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 477 liraya, çeyrek altın 787 liraya, Cumhuriyet altını da 3,140 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının ons fiyatının 1,800 dolar sınırını aşamadığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısın olmasına rağmen dar sayılacak dar bir bant içerisinde hareket ederek yatayda bir kapanış yaptı. 1777 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, 1800 dolar/ons seviyesini aşamadığı bir haftayı daha geride bıraktı. "Fed kararı öncesi alıcılı seyir içerisinde hareket eden altın, 1790 dolar/ons seviyesiyle haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. FED'in tahvil alım programına dair yapacağı değişiklikle ilgili kaygılar, altın fiyatını baskıladı. "Ancak korkulanının aksine Fed güvercin tutumunu sürdürerek faiz değişikliğine gitmezken, karar metninde büyük bir değişiklik yapmadı. "Karar sonrası Başkan Powell de güvercin tutum sergilerken, 120 milyar dolarlık tahvil alım programını sürdüreceklerini vurgulayarak, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. "Fed kararı sonrası ABD 10 yıllıklarının 1,68 seviyesini aşması sonrası altın, üzerinde baskı artarken 1756 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, haftayı 1771 dolar/onstan tamamlamayı başardı ve hanesine yüzde 0.3'lük bir kayıp yazmış oldu.  "Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda bir haftayı geride bırakırken, 26 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadı. Haftaya 26 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, hafta boyunca dar bir bant içerisinde hareket ederken seansı 25.92 dolar/onstan tamamladı. Haftayı 0.3 kayıpla tamamlayan beyaz maden, 3 haftanın ardından kırmızıya dönmüş oldu."Platin, geçtiğimiz hafta paladyumun da desteğiyle pozitif bir hafta geçirmesine rağmen haftanın sonuna kadar taşıyamadı bu pozitifliği. Hafta içinde 1258 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son iki ayın en yüksek seviyesini kaydeden platin, haftanın sonuna kadar bu seviyede kalamadı. Haftalık seansı 1203 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.3 değer kaybı yaşadı."Paladyum, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, tarihinde ilk kez 3000 dolar/ons seviyesini aştı. Hikayesini endüstriyel toparlanmadan almaya devam eden paladyum, geçtiğimiz haftayı 2934 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 2.7 kazancı hanesine yazdı.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında işlemler dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından zayıf seyir sürüyor. Borsa İstanbul'da toplamda 4,955 kg altın, 10,823 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Birleşik Krallık, Petrol, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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