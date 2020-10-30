Petrol ve altın fiyatları sert düştü - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları sert düştü

30.10.2020 07:46
Petrol ve altın fiyatları sert düştü, System.String[]

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere, dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar geriledi.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere, dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar geriledi.

Artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve piyasalardaki riskten kaçışlarla doların güç kazanması da altın fiyatlarını 1,880 doların altına çekti.

ABD'de petrol stoklarındaki yüksek artışın da, aşırı üretimden kaynaklanıyor olabileceği endişeleri de, fiyatlardaki düşüşün etkenleri arasında sayıldı.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 23 Ekim'de biten haftada 4.3 milyon varil artarak 492.4 milyon varile yükseldi ve böylece, stoklar son beş yıllık ortalamalara göre, bu dönemin yüzde 9.0 üzerine çıktı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 23 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 570,000 bin varil yükseldi. Analistler aynı dönemdeki stok artışını 1.11 milyon varil olarak öngörüyordu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.68 düşüşle 37.50 dolar,Batı Teksas yüzde 1.72 düşüşle 35.45 dolar,altın yüzde 0.15 artışla 1,870.48 dolar,gümüş yüzde 0.10 artışla 23.27 dolar,bakır yüzde 0.07 düşüşle 6,741.50 dolar,platin yüzde 0.02 düşüşle 848.90 dolar,paladyum yüzde 0.46 artışla 2,208.98 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 499 liraya, çeyrek altın 819 liraya, Cumhuriyet altını da 3,266 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1.2 milyon varil artış beklentilerini aşarak, 23 Ekim'de biten haftada 4.3 milyon varil olarak açıklandığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Açıklanan stok verisi ve dolardaki güçlü seyir Brent Petrol üzerinde satış baskılarının yoğunlaşmasına neden oldu. Dün ise artan koronavirüs vakaları ve buna önlem olarak da ülkelerin yeni önlemler açıklaması petrol üzerinde talep bazlı endişelerin artmasına neden olurken neden olurken, gün sonunda Brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin derinleştiği takip edildi."Analizde, altın fiyatlarına ilişkin olarak da, Çarşamba günü artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve piyasalardaki riskten kaçışların dolara destek olduğu ve bu gelişmenin değerli metal üzerinde satış baskıları oluşturduğuna işaret edildi ve eklendi: "Dün ise ABD'de açıklanan rekor büyüme verisinin de etkisi ile dolardaki güvenli liman talebi devam ederken, ons altının aşağı yönlü hareketlerini derinleştirdiği takip edildi.

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,874 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."


Almanya, Fransa, Petrol, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları sert düştü - Son Dakika Ekonomi

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