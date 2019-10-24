Son Dakika Haberleri: Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...
Son Dakika Spor Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...

Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...

1 saat önce

PFDK, Y.Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti ile Ankaragücü'nden Sedat Ağçay ve Gaziantep'ten Kayode'ye 3 maç ceza verdi.

Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından..., System.String[]

PFDK, Y. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti ile Ankaragücü'nden Sedat Ağçay ve Gaziantep'ten Kayode'ye 3 maç ceza verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor, Ankaragücü, Ali Çetin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:54 
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PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası
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