Son Dakika: PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...
1 saat önce
PFDK, Y.Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti ile Ankaragücü'nden Sedat Ağçay ve Gaziantep'ten Kayode'ye 3 maç ceza verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:54
PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası Beşiktaş-Braga maçında ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları güncellendi! Favori değişti Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!