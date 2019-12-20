Son dakika... PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika Spor

Son dakika... PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Son dakika... PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza, System.String[]

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.


GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


Karar verilmiştir.


PFDK Başkanı


Av. Aytaç YÜKSEL


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:45 
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