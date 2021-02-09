Son dakika... PFDK kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor Kulübü idarecisi Vahdi Karacaoğlu, Gençlerbirliği maçında maske takma zorunluluğuna uymaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Cristian Sapunaru'ya, Aytemiz Alanyaspor maçında oyundan ihraç edilmesinin ardından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira ceza verildi.