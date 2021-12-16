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PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

PFDK kararları açıklandı

16.12.2021 20:19
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 13.12.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Yeni Malatyaspor Kulübünün, 12.12.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün F ve G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, 13.12.2021 tarihinde oynanan Sivasspor- Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Mehmet Taycan Bıyık'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Abdullah Yuvacı'nın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Sümeyra Koç'un, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Mehmet Duran'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın 12.12.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 407, 408, 409, 410, 411, 412, Doğu Üst Tribün 413, 414, 415, 416, 417, 418, Baba Hakkı Doğu Alt 113, 114, 115, 116, 117, 118, Spor Toto Kuzey Alt 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Güney Üst Tribün 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, Güney Alt Tribün 119, 120, 121, 122, 123, Batı Üst Tribün 401, 402, 403, 428, 429, 430 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 12.12.2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor-GZT Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübünün, 11.12.2021 tarihinde oynanan Antalyapsor- Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt Tribün C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe sporcusu Halil Akbunar'ın, 11.12.2021 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Göztepe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Kulübü teknik sorumlusu Giray Bulak'ın, 11.12.2021 tarihinde oynanan Balıkesirspor- Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Kulübü teknik sorumlusu Giray Bulak'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü teknik sorumlusu Giray Bulak'ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü antrenörü Hayrettin Aksoy'un, 10.12.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.700 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü antrenörü Hayrettin Aksoy'un, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Para Cezası, Türk Lirası, Spor Toto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PFDK kararları açıklandı - Son Dakika


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