Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi - Son Dakika

Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi

Son dakika: PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında kendisine faul yapan rakibinin göğüsüne tekme atan Cezayirli futbolcu, direk kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısında Feghouli, bir pozisyonda kendisine faul yapan rakibinin göğüsüne tekme atmıştı.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibine 3-1 mağlup olmuştu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sofiane Feghouli, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:04 

Son Dakika Spor Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi - Son Dakika Spor
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